Stefan Kuntz'dan basın toplantısında muhabire sürpriz kontra: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?

2022 Dünya Kupası yolunda 2 kritik maça çıkacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Alman hoca takımdaki atmosferden bahsederken futbolcularla ilgili kısa bilgiler verdi.

Stefan Kuntz'un yaptığı açıklamalar şöyle:

"KENAN'IN ÖZEL BİR TARAFI VAR"

Benim için önemli olan bütün asistanlarımın bağımsız çalışma becerisinde olmaları. Onlar sahaya sadece kuka koymayacak. Moritz yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe kadar yükseldi. Ekibimde Türkçe konuşan bir kişinin olması benim için önemliydi. Kenan daha önce benim öğrencimdi. Kenan'ın da özel bir tarafı var. Benim gibi olan 2 kişi getirseydim potansiyeli alamayacaktık.. Benim yapamayacağım şeyleri yapan insanlar da olunca daha donanımlı oluyorsunuz.

"SEYİRCİLERİ MUTLU ETMEYİ SEVİYORLAR"

Ben zaten baskıyı istiyordum. Bu baskının altına girmek benim şahsi kararımdı zaten. Bu ekibi motive etmeme gerek yok. Türk Milli Takımı'nın oyuncuları ülkeleri için oynamayı çok seviyor. Seyircileri mutlu etmeyi seviyorlar. Duygusallıkla disiplini bir arada tutmaya çalışıyoruz.

"FERDİ'YE TAKIMIMIZDA OLMASINI İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Alman Federasyonu'ndaki spor yöneticisiyle de görüşmüştük. Türkiye ya da Almanya için oynayan oyuncular için konuştuk. 3 çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız.

"BENİ BİRAZ TANIMIŞSINIZDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

' Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da gitmişti Şenol Güneş. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız? 2 forvet, 3 forvet?'

"BENİM GÖREVİM ONLARI EN GÜÇLÜ HALE GETİRMEK"

Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Geçmişte iyi antrenörler vardı ama üzerinden zaman geçti. İstatistik okumayı biliyorsunuz. Her oyuncunun ne yaptığını siz de görüyorsunuz. Benim görevim onları en güçlü hale getirmek.

"BURAK BİZİM 1 NUMARALI FORVETİMİZ"

Hücuma yönelik oyuncularımızın morallerinin yüksek olmasını istiyoruz. Antrenmanda çok gol atarsanız kafanızda bu yer alıyor. Burak bizim 1 numaralı forvetimiz. Kenan, Serdar, Halil iyi forvetler. Onlara iyi asistler, iyi ortalar yapılmalı. Onlar için çok sayıda şans yaratmak gerekiyor. Bol miktarda pas almışlarsa iyi miydi, kötü müydü o zaman değerlendirebiliriz forvetlerimizi.

"ÇOK DİSİPLİNLİYİM AMA ÇOK DÜRÜST VE DOĞRU KONUŞUYORUM"

Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım. Türkler'e özel bir şey değil. Oyunculara yakın olduğunuzda birine bir şey anlatma zorluğundaki eşik düşüyor. Kerem diyelim ki antrenmanda kötü oynadı ama diyorum ki iyi bir performans görmedim, kenara alacağım. Kerem bana gelip derse ailede hasta var, dün gece uyuyamadım. O zaman farklı değerlendiririm. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Onlar benim kafamdakinin ne olduğunu anlarsa sahaya daha iyi yansıtırlar. Onların da fikirlerini alıyorum. Çok disiplinliyim ama çok dürüst ve doğru konuşuyorum. Bir futbolcuya neyin var diye soruyorum, videoları, istatistikleri gösteriyorum ve yanlış anlama ihtimali kalmıyor. Ben disiplin problemimiz olduğunu söylemedim. Disiplinle duygu arasında iyi bir kombinasyon gerekiyor dedim. A Milli Takım'ın kesinlikle bir disiplin sorunu yok.

"BENİM GÖREVİM BAŞKA BİR İŞ"

Süper Lig hakkında kesin bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımlara bakıyorum. Galatasaray, Lokomotiv'e karşı güçlü bir şekilde oynadı. Benim görevim başka bir iş. Tabii ki takip ettiğim başka ligler de olacaktır.

"ONU BİRÇOK YERDE KULLANABİLİYORUM"

Kulüpteki performansınızla milli takım performansınızı birebir karşılaştıramazsınız. Milli takımın kendi tarihçesi ve karakteri var. Milli takımda oyuncuların üzerine bir baskı geliyor çünkü vatanları için oynuyorlar. Hakan sahada ve saha kenarında çok örnek ve esnek bir futbolcu. Onu birçok yerde kullanabiliyorum. Öyle bir oyuncum olduğu için çok memnunum. Ondan da güçlü bir performans bekliyorum yarın.

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