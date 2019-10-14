Statta 30 bin Türk'ü gören Deschamps şaşkınlığını gizleyemedi!

14.10.2019 21:34

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa'ya konuk oluyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Teknik Direktör Didier Deschamps ile birlikte maç öncesi sahaya çıktı. İki isim, tribündeki Türk taraftarları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar objektiflere de böyle yansıdı.

Öte yandan Fransa'nın yıldız oyuncusu Griezmann'da idman sırasında sık sık Türk taraftarların olduğu bölümü izledi.