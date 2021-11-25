Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz - Haberler Ekonomi
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Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkan haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bir kullanıcının sorusuna yanıt veren firma, "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı ileri sürüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine marka, bir kullanıcının bu konudaki mesajına yanıt verdi.

"KAHVE KEYFİNİZE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Resmi Starbucks Türkiye hesabı üzerinden verilen yanıtta "Asılsız haber dir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadesi yer aldı.

Starbuck Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor mu? Dünyaca ünlü kahve zinciri Twitter'dan yanıt verdi

ABD'DEKİ ŞUBESİNDE HEPATIT A PANİĞİ YAŞANMIŞTI

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir Starbucks şubesinde çalışan Hepatit A'lı personel, paniğe neden olmuştu. Şirket yetkilileri, personelin dağıttığı kahvelerden içen binlerce kişinin hastalık şüphesi taşıdığını belirterek, aşı olmalarını istemişti.

Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirmiş ve hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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