STAR Rafineri Entegre Yönetim Sistemine uluslararası belge

Socar Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri'nin Entegre Yönetim Sistemi (EYS), üç önemli belge birden alarak uluslararası standartlara uygunluğunu tescil ettirdi.

Socar Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri'nin Entegre Yönetim Sistemi (EYS), yapılan denetimler sonucunda aldığı ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi. Sürdürülebilir bir iş modeli kurgulamak için üretim verimliliği ve finansal gelişimin yanı sıra; iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetimi, varlık yönetimi, enerji yönetimi, çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk bilinci gibi alanlarda metotlar ortaya koyan EYS, tanımlanan bu metotlar sayesinde sürdürülebilir iş süreçlerinin hayata geçirilmesini sağlıyor. Kurumsal politikalar çerçevesinde stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli planlamalar yapılırken bu planlar da sistematik uygulamaya konuyor.

Genel Müdür Mesut İlter, EYS üzerinde iki yıl gibi uzun bir zamandır çalıştıklarını dile getirerek, "Diğer tüm bölümlerimizin katkılarıyla büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığımız EYS kurulum projesini tamamladık. Aynı anda üç farklı yönetim sistemi standardına ilişkin kalite belgelerimizi de teslim aldığımız bu projeyle Türkiye petrokimya sektöründe 'start-up' aşaması öncesi çalışmaları yürüterek bu belgelere sahip olan ilk kurum olduk" dedi.

EYS politikasının rafinerinin iş süreçlerinde uluslararası standartlarda ve kurumsal değerleri çerçevesinde faaliyet göstereceğini ifade ettiğini belirten İlter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu belgelerin alımı elbette bu sürecin sonunu ifade etmez; aksine sürekli iyileştirmeyi ve değişiklik yönetimini de gerektirir. Çıktığımız bu yolculukta, 'Her zaman daha iyisi mümkündür' felsefesiyle sistemi her yıl daha da iyiye götüreceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA