Stan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacak
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Stan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacak

Stan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacak
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Stan Wawrinka, sakatlığının ardından form tutamaması gerekçesiyle bu yıl düzenlenecek Fransa Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Stan Wawrinka, sakatlığının ardından form tutamaması gerekçesiyle bu yıl düzenlenecek Fransa Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Fransa ve İsviçre basınında yer alan haberlere göre, Fransa Açık'ta 2015 yılında şampiyonluğa ulaşan Wawrinka, 2004 yılından bu yana sürekli katıldığı 24 Mayıs'ta başlayacak turnuvada bu kez yer alamayacak.

Son olarak mart ayında katıldığı Katar Açık tenis turnuvası sırasında sakatlanan ve sol ayağından ameliyat edilen 36 yaşındaki tenisçinin, iyileşmesine rağmen henüz form olarak hazır olmaması nedeniyle bu yönde karar aldığı belirtildi.

Avustralya Açık ve ABD Açık grand slam turnuvalarında da birer şampiyonluğu bulunan Wawrinka'nın, 28 Haziran'da başlayacak Wimbledon'a kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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