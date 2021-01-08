Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 57 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 57 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 azalarak 153 milyon 849 bin 203 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 320 lira 57 kuruş, en düşük saat 12.00 ve 14.00'te 236 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 273 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 273 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 51 kuruş, en düşük 233 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya