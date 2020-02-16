16.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:28

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 7 kuruş, en düşük 169 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 54,95 artarak 137 milyon 41 bin 247 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 335 lira 7 kuruş, en düşük saat 04.00'te 169 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 281 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 42 lira 91 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA