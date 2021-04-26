Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1703 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1703 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 54 bin 157 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 537 bin 363 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1754 lira 94 kuruş, satış fiyatı 1652 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1703 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 384 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 958 bin 147 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 352 bin 807 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı