Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:24
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 267 bin 914 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 225 bin 892 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1306 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 499 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1345 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1266 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 238 milyon 366 bin 428 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 240 milyon 126 bin 119 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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