Sporun nabzı Yıldırım'da atacak
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Sporun nabzı Yıldırım'da atacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sporun nabzı Yıldırım'da atacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Kent Parkı bünyesinde yer alan ve içinde futbol sahaları, basketbol, boks ve güreş branşlarına özel spor salonları ile eğitim salonlarının bulunduğu Spor Kompleksi'nde çalışmalar hızlandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Kent Parkı bünyesinde yer alan ve içinde futbol sahaları, basketbol, boks ve güreş branşlarına özel spor salonları ile eğitim salonlarının bulunduğu Spor Kompleksi'nde çalışmalar hızlandı.

Bursa'nın yeniden yeşille anılan bir kent olması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Kent Parkı'nın ikinci etabı olan spor tesisleri bölümünde de çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yıldırım'ın Vakıf, İsabey ve Demetevler mahalleleri arasında yer alan aynı zamanda Kestel ve Gürsu ilçelerine de sportif anlamda katkı sağlayacak tesislerin bünyesinde yer alan ve bin 900 kişi kapasiteli tribünü de bulunan iki adet nizami suni çim futbol sahasında çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 3600 metrekare alan üzerine inşa edilen Spor Salonu ve Eğitim Merkezi binasındaki çalışmalara da hız verildi. Bünyesinde biri uluslararası standartlara uygun 800 metrekare alanlı olmak üzere 2 basketbol sahası, boks salonu, güreş salonu, fitness salonu, kafeterya, 9 adet derslik, genel amaçlı spor salonu, her branş için soyunma odaları ve duşların yer aldığı tesislerde doğrama, seramik kaplama ve boya imalatları devam ediyor. Yıldırım ilçesinde spora büyük değer katacak tesislerdeki çalışmaların Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlik ve yeşil Bursa'ya yönelik projelerin önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Yıldırım ilçesine kazandırılan Vakıf Kent Parkı'nın da bu iki alana hizmet edeceğini ifade eden Başkan Aktaş, "225 dönümlük parkımızın yapımını tamamlamıştık. Parkla bütünleşik olarak projelendirilen ve inşaatında bir miktar gecikme yaşanan spor tesislerinde de çalışmaları hızlandırdık. Kısa sürede bu spor tesislerinin de tamamlanmasıyla Vakıf Kent Parkı, halkımızın yeşille, gençlerin de sporla buluştuğu önemli bir cazibe merkezi olacak" dedi. - BURSA

Sporun nabzı Yıldırım'da atacak
Sporun nabzı Yıldırım'da atacak
Sporun nabzı Yıldırım'da atacak
Sporun nabzı Yıldırım'da atacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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