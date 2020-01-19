19.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:16

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde Cam Piramit'te yapılan organizasyonda, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki dans kulüplerinden gelen 750 dansçı yarıştı.

Yarışmada, A klasmanda Emek ve Büşra Yeter, solo kadınlarda Tuğba Üte, solo kadın miniklerde Alina Turcan ve grup şov yıldızlarda Dans Park birinci oldu.

İkili yıldızlarda Ege Şen ve Umut Elverdi, çift şov klasman miniklerde Defne Coşgun ve Umut Elverdi, genç erkek soloda Yiğitalp İsindere, genç kadın soloda İclal Aydın birinciliğe ulaştı.

Şov çift yetişkin birinciliğini ise Onur Tura ve Hazal Akyüz elde etti.

Organizasyon sorumlusu antrenör Fatih Haktan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı Antalya'da düzenlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şampiyonada, Türkiye'nin değişik illerinden gelen 750 sporcunun farklı kategorilerde hünerlerini sergilediğini ifade eden Coşkun, "Halka açık ve ücretsiz sunulan yarışmada, Antalyalı dansseverler unutulmaz anlar yaşadı." diye konuştu.

Coşkun, yılda 6 etap olarak düzenlenen yarışmalar sonunda kategorilerinde en çok puanı toplayan sporcuların, yurt dışında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA