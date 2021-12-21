Sporda 2021 böyle geçti: Mayıs

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa kupalarında 4. şampiyonluğunu kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı. Lacivert-beyazlılar, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mayıs ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 MAYIS

Milli kürekçiler Elis Özbay ve Mervenur Uslu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan Dünya Kupası I Yarışları'nda bronz madalya kazandı.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda, tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

2 MAYIS

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci oldu. Elif Çolak, gençler bireysel finalinde de üçüncü olarak trampolinde Türkiye'ye ilk bireysel bronz madalyayı kazandırdı.

6 MAYIS

Özel sporcular Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 2 kota alarak Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

7 MAYIS

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular 4 altın madalya elde etti. Besra Duman kadınlar 55 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı. Besra'nın elde ettiği derece, gençler kategorisinde de değerlendirilerek sporcuya bir altın madalya daha kazandırdı. Sibel Çam kadınlar 73 kiloda 125 kiloluk, Yasemin Ceylan Baydar ise kadınlar 61 kiloda 110 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020 Dünya Eleme Turnuvası'nda kadınlar 76 kilo yarı finalinde Avusturyalı Martina Kuenz'i yenerek finale yükseldi ve olimpiyat kotası kazandı.

8 MAYIS

Milli tekvandocu Hakan Reçber, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nın ilk gününde çekiç atmada Eşref Apak ve 23 yaş altı kadınlar disk atmada Özlem Becerek altın madalya kazanırken, kadınlar gülle atmada Emel Dereli bronz madalya elde etti.

9 MAYIS

Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen 19. Avrupa Atmalar Kupası'nda 5 madalya kazanırken, 23 yaş altı kadınlarda takım halinde birinci oldu. Milli takımın Hırvatistan'daki altın madalyaları Eşref Apak, Pınar Akyol ve Özlem Becerek'ten geldi.

11 MAYIS

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Galatasaray'ı 71-56 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. şampiyonluğuna ulaştı.

14 MAYIS

Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda RS: X rüzgar sörfünde mücadele etme hakkı kazandı.

15 MAYIS

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 sezon sonra, Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek. tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

16 MAYIS

Milli atlet Meryem Erdoğan, Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya hak kazandı.

Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda, bir altın, bir gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya aldı.

17 MAYIS

59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı kazandı.

20 MAYIS

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın 4. gününde yarışan Sudem Denizli ve Ümitcan Güreş, Türkiye rekoru kırdı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda Nazmiye Muratlı, kadınlar 50 kiloda 108 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzanırken, Besra Duman ise kadınlar 55 kiloda 121 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde etti. Besra'nın derecesi gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride tek sporcu olan milli halterci, altın madalya kazandı.

21 MAYIS

Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda K1 200 metre branşında, gümüş madalyanın sahibi oldu.

22 MAYIS

İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Türkiye, Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı. Milli sporculardan Sevilay Öztürk 2 gümüş ve 2 bronz, Sümeyye Boyacı ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

23 MAYIS

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen organizasyonda kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, dünya şampiyonu oldu. Aynı kiloda milli sporcu Melisa Güneş, koparma ve toplamda gümüş, silkmede bronz madalya elde etti.

25 MAYIS

Dünya Karate Federasyonu tarafından açıklanan resmi olimpik puan sıralamasına göre 5 milli karateci doğrudan Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu (kumite 55 kilo), Merve Çoban (kumite 61 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (kumite +75 kilo) ve Ali Sofuoğlu (kata bireysel) olimpik sıralama sonunda Tokyo 2020 vizesi aldı.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

27 MAYIS

UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'a 11-10 üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

28 MAYIS

Milli sporcu Özkan Baltacı, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını 73.94'lük derecesiyle birinci tamamladı.

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

29 MAYIS

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda yarışan Dilara Uçan, koparmada 99 kilo ile altın madalyaya ulaştı.

Uluslararası Atletizm Yarışması ve Balkan Bayrak Kupası'nın ilk gününde erkekler 100 metre mücadelesini Jak Ali Harvey 10.33'lük derecesiyle kazanırken, Tuğba Danışmaz kadınlar üç adım atlamayı 13,70 metrelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Erkekler 400 metrede Kubilay Ençü 47.40 ile birinci, Oğuzhan Kaya 47.50 ile ikinci, Akın Özyürek ise 47.52 ile üçüncü oldu. 4×400 metre karışık bayrakta Sinan Ören, İlyas Çanakçı, Büşra Yıldırım ve Elif Polat'tan oluşan milli takım, 3: 21.53'lük dereceyle Romanya ve Bulgaristan'ın önünde şampiyonluğu kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Londra temsilcisi, Havertz'in golüyle Manchester City'yi yenerek tarihinde ikinci kez kupaya uzandı.

30 MAYIS

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Sinem Er - Spor Haberleri

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