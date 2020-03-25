Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübüne bağlı sporcular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübüne bağlı sporcular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünün judocuları Arda ve kardeşi Berk Dalgıç, evde yaptıkları antrenmanla formlarını korumaya çalışıyor.

Kulüp başkanı milli sporcu Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının antrenmanlardan geri kalmamaları için pratik çözümler bulduklarını belirtti.

Bir taraftan sporculara yapmaları gereken hareketlerin videolarını gönderdiğini, diğer taraftan da gruplar halinde canlı bağlantılarla bire bir antrenmanlar gerçekleştirdiklerini anlatan Koçyiğit, şunları söyledi:

"Spordan uzak kalmamaları için telekonferans yöntemiyle bağlanıp evde yapabilecekleri hareketleri gösteriyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları çocuklarımıza kullanmaya çalışıyoruz. Canlı bağlantı haricinde yaş gruplarına göre farklı farklı videolar çekip çocuklara o hareketleri yapmaları için gönderiyorum. Bu şekilde çocuklar bir nebze de olsa spordan uzak kalmıyor. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız. Velilerimiz de bu çalışma için hem destek hem de çok mutlu oluyor."

Judocu Arda Dalgıç ise kalabalıkta spor yapmayı özlediğini dile getirerek, "Hocamız bize talimat veriyor, biz de evde onları yapıyoruz. Teknikleri unutmamış oluyoruz ve zinde kalıyoruz. Evin salonu spor salonumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Arda'nın annesi Sümeyye Kaplan ise "Hocamız telefonda talimat veriyor, çocuklarla burada yapıyoruz. Bunu da yapmasalar onlar da sıkılıyor, ben de sıkılıyorum. Sporu eve taşıdık." diye konuştu.

Kaynak: AA