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Zorlu Sürecin Ardından Bronz Madalya ile Döndü

Zorlu Sürecin Ardından Bronz Madalya ile Döndü
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Trafik kazası sonrası ailesini kaybeden ve yoğun bakımda tedavi gören güreşçi Beytullah Sarı, Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazandı. Genç sporcu, yaşadığı zorluklara rağmen azmi ile dikkat çekti.

Yaşadığı trafik kazası sonrası aile fertlerini kaybeden, aylarca yoğun bakımda kalan ve sonrasında iki büyük ameliyat geçiren Denizlili Güreşçi Beytullah Sarı, kısa zamanda muhteşem bir dönüşle Türkiye Şampiyonasında mindere çıktı. 92 kilogramda Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan genç sporcu azmiyle adeta yeniden doğdu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası 08-11 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşti. 40 ilden 400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Beytullah Sarı, Anafartalar Anadolu Lisesi adına Denizli'yi temsil etti. 2023 yılı Temmuz ayında geçirdiği elim trafik kazası sonucu yaralanan ve babası ile kendisi gibi güreşçi olan abisini kaybeden Beytullah Sarı, zor bir iyileşme süreci, ameliyatlar ve rehabilitasyonun ardından güreş kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. 2025 yılına hızlı başlayan genç güreşçi, ne kadar formda olduğunu Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'nda gösterdi.

92 kg Genç-A kategorisinde elde ettiği üçüncülük, onun azmini ve gücünü gözler önüne serdi. Sarı'nın bu başarısı, sadece spora olan tutkusunu değil, yaşadığı zorluklara karşı gösterdiği direncini de ortaya koyuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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