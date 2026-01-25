Haberler

Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası'nda şampiyon Zorlu Koleji Samsun Basketbol

2026 Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Zorlu Koleji Samsun Basketbol, Kırklareli Fen Bilimleri takımını 87-75 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Dreuna Edwards, gösterdiği performansla MVP seçildi.

2026 Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 87-75 yenen Zorlu Koleji Samsun Basketbol, şampiyonluğa ulaştı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Samsun Basketbol 56-30 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü koruyan Samsun ekibi, Kadınlar Federasyon Kupası şampiyonluğuna uzandı.

Zorlu Koleji Samsun Basketbol'da Dreuna Edwards 34 sayı, 17 ribaunt ve 3 asistle şampiyonluğa katkı sağladı.

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Edwards'a ödülünü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Ligleri Müdürü Esra Erden Atacan takdim etti.

Karşılaşmayı TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri yerinde izledi.

Kupada mutlu sona ulaşan Zorlu Koleji Samsun Basketbol'a şampiyonluk kupasını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Türkmen ve Dr. Gülşah Akkaya verdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
