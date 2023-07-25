Zor olanı yaptı! Barış Alper'in kaçırdığı golü görenler yerleri yumrukluyor
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Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le oynadığı maçta Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı pozisyon saç baş yoldurttu. Başarılı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le oynadığı maçta Barış Alper Yılmaz müsait pozisonda topu dışarı yolladı.
BARIŞ ALPER NET GOLÜ KAÇIRDI
Mücadelenin 27'inci dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşu yandan auta gitti.
İşte kaçan o pozisyon;