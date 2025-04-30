Zonguldakspor FK, Play-Off 1. Turunda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 2-0 Yenildi
Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçında Zonguldakspor FK, uzatmalara giden maçta Kahramanmaraş İstiklalspor'a 2-0 mağlup oldu. Kahramanmaraş'ın gollerini Aykut Çift ve Yekta Sönmez attı.
Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçında Zonguldakspor FK, uzatmalara giden maçta Kahramanmaraş İstiklalspor'a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yücel Büyük, Burak Sami Şad, Merdani Mert Çölgeçen
Zonguldakspor FK: Erkan Anapa, Gökhan Meral, Turgut Arda Görmüş (Arda Akgül dk. 109), Enes Tayfun, Umut Kerem Ayar, Güney Gençel, Yusuf Emre Alyaprak, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 63), Mümin Uyar (Sefa Durmuş dk. 63) Onur Arı (Cemal Azad Demir dk. 82), Embiya Ayyıldız
Kahramanmaraş İstiklalspor: Kıvanç Küçkkarış, Kamil İçer, Emre Çölgeçen, İbrahim Has, Muhammed Akarslan (Ali Han Tuncer dk. 72), Selim Ilgaz (Yekta Sönmez dk. 72), Sadık Baş, Tolunay Yurtseven (Kerem Kaya dk. 102), Aykut Çift (Doğukan Nelik dk. 120) Muhammet İmre (Arda Yumurtacı dk. 79), Hakan Yeşil
Goller: Aykut Çift (dk. 98), Yekta Sönmez (dk. 120) (Kahramanmaraş İstiklalspor)
Sarı kartlar: Turgut Arda Görmüş (Zonguldakspor FK), Kerem Kaya, Muhammet İmre, Hakan Yeşil, Kıvanç Küçükkarış (Kahramanmaraş İstiklalspor) - ZONGULDAK