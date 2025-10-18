Haberler

Zonguldakspor, 1926 Bulancakspor'u Ezdi Geçti: 5-0

Zonguldakspor, 1926 Bulancakspor'u Ezdi Geçti: 5-0
Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Zonguldakspor, sahasında 1926 Bulancakspor'u 5-0 mağlup etti. Golleri Berkay Ekici (2), Serhat Baştan, Leyis Alzin ve Miraç Furkan Türközü kaydetti.

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Zonguldakspor sahasında karşılaştığı 1926 Bulancakspor'u 5-0 yendi.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Serkan Pınar, Çağlar Demirkıran, Miraç Kızılkaya

Zonguldakspor: Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Ali Barak (Gökdeniz Tekin dk. 76), Rıdvan Özdemir, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Serhat Baştan (Adem Ali Barkın dk. 77), Leyis Alzin, Yusuf Emre Alyaprak (Yiğit Kotan dk. 88), Berkay Ekici (Miraç Furkan Türközü dk. 80), Umut Ayar, Fadıl Kocaoğlu (Enes Tayfun dk. 80)

1926 Bulancakspor: Umut Kaya, Hamit Bayraktar, Ataberk Gök, Mertkan Cengiz (Nurettin Küçükdeniz dk. 67), Mustafa Yılmaz, Hüseyin Can Şavur (Enes Filiz dk. 46), Selman Faruk Dibek, Zafer Ergün (Arda Akgül dk. 84), Hakan Kuş, Yunus Emre Kobya (Yakup Ekinci dk. 67), Serhat Emirler (Görkem Akdere dk. 74)

Goller: Berkay Ekici (dk. 6 ve 75), Serhat Baştan (dk. 52), Leyis Alzin (dk. 58), Miraç Furkan Türközü (dk. 86 pen.)

Sarı kartlar: Fadıl Kocaoğlu (Zonguldakspor), Hamit Bayraktar, Nurettin Küçükdeniz (1926 Bulancakspor) - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
