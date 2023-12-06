Zonguldaklı Tekvandocu Efe Haktan Uzun, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

Zonguldak'ta eski tekvandocu olan babasının yönlendirmesiyle bu branşta kazandığı başarılarla milli takıma yükselen Efe Haktan Uzun, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Zonguldak'ta eski tekvandocu olan babasının yönlendirmesiyle bu branşta kazandığı başarılarla milli takıma yükselen Efe Haktan Uzun, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Hareketli bir çocuk olması nedeniyle babası tarafından tekvandoya yönlendirilen 19 yaşındaki Uzun, Zonguldak şampiyonluklarının ardından başarı çıtasını Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Başkanlık Kupası'ndaki ikincilikle yükseltti.

Yeni başarılara imza atmak için antrenör Emrah Demir yönetiminde sıkı bir çalışma döneminden geçen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Uzun, 7-10 Aralık tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda artı 87 kiloda altın madalya için mücadele edecek.

"Ailemin desteğini her zaman hissediyorum"

Efe Haktan Uzun, AA muhabirine, gönül verdiği tekvandoya 7 yaşında başladığını söyledi.

Hareketli bir çocuk olduğu için spora yönlendirildiğini anlatan Uzun, "Babam da eski bir tekvandocu. Bu şekilde başladım, devamı da geldi. Eskiden futbolcu olmak istiyordum. Babam öyle olmasını istemedi. İyi ki istememiş çünkü şimdi başarılı bir sporcu oldum." diye konuştu.

Uzun, haftada 6 antrenman, gerektiğinde günde çift idman yaptığını aktararak, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Antrenör Emrah hocamın desteğini çok görüyorum. Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda kendime güvenim sonsuz. Orada bütün rakiplerimi yenerek altın madalyayı alıp döneceğim." dedi.

Boyunun 2 metre 2 santimetre olduğuna değinen Uzun, bunun rakiplerine karşı avantaj oluşturduğunu, ayakları da uzun olduğu için kolay şekilde puan alabildiğini dile getirdi.

Uzun, ailesinin desteğini her zaman hissettiğini ve bu seviyeye gelmesinde büyük katkılarının olduğunu belirterek, şampiyon olursa bunu ailesine armağan edeceğini sözlerine ekledi.

Antrenör Demir: "Romanya'da derece yapacağımıza inanıyorum"

Antrenör Emrah Demir de milli sporcular yetiştirme gayesiyle çalışmalar sürdürdüklerini anlatarak, "Başarıya odaklı çalışıyoruz. Disiplinli şekilde çalıştığımızda arkasından da başarı geliyor. Bu başarılara yenisini ekleyerek Efe ile Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Güç, teknik ve taktik anlamda çalışmalar yürüttük. Çok çalıştık, Romanya'da derece yapacağımıza inanıyorum. Dikkat çeken fiziksel özelliği de var. Müsabakalarda uzun boyunun avantajını da kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı imkanlardan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in kendilerine sağladığı destekten bahseden Demir, bu kapsamda yeni başarılar elde etmek istediklerini kaydetti.

Milli sporcunun annesi Canan Uzun ise oğlunun hareketli bir çocuk olduğunu, enerjisini atması için spor yapmasının tavsiye edildiğini dile getirerek, "Babası da eskiden tekvandoyla uğraştığı için onu tekvandoya yazdırdık. Biz de destekliyoruz, gurur duyuyoruz. Ben sadece bir aktivite olarak bakmıştım ama her maçında arkasında destekçisi olduk. Çok şükür, hep iyi sonuçlarını aldık. Yüzümüzü kara çıkarmadan ülkemizi temsil ederek madalyayı bize getirecektir. Desteklerimizi sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.