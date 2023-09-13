Zonguldak Valisi Yaralı İşçilere Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesindeki maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.