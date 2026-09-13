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Zonguldak-Karabük maçı öncesi gerginlik

Zonguldak-Karabük maçı öncesi gerginlik
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TFF 3. Lig’deki Zonguldakspor ve Karabük İdmanyurdu karşılaşması öncesi stadyum çevresinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

TFF 3. Lig'deki Zonguldakspor ve Karabük İdmanyurdu karşılaşması öncesi stadyum çevresinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda bugün saat 16.30'da başlayacak olan Batı Karadeniz derbisi öncesinde karşılaşan taraftar grupları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede hazır bekleyen emniyet güçleri olaylara anında müdahale etti.

Polis ekipleri, birbirine giren taraftar gruplarını kalkanlar ve biber gazı kullanarak ayırdı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden yatıştırılırken, stadyum ve çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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