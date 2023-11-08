Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı TTK Maden Ocağı'nda Eğitim Düzenledi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde bulunan Türkiye Taşkömürü İşletmesi (TTK) Maden Ocağı'nda iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak için önemli bir etkinliğe imza attı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde bulunan Türkiye Taşkömürü İşletmesi (TTK) Maden Ocağı'nda iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak için önemli bir etkinliğe imza attı. "Maden Ocağında Baret, Trafikte Motosiklet Kullanırken Kask Takmanın Hayati Önemine" vurgu yapan eğitimde, TTK çalışanlarına iş ve trafik kazalarını önleme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Maden ocağında baretin ve trafikte kaskın önemine dikkat çeken bu farkındalık etkinliği, işçi sağlığının ve trafik güvenliğinin korunmasına yönelik hayati önemin altını çizdi. Eğitim süresince 75 TTK çalışanı, bu iki koruyucu ekipmanın kullanımı hakkında bilgilendirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan sunumlar ve uygulamalı gösterimlerle, kazalarda baş bölgesinin korunmasının hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırdığı mesajı verildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu eğitimlerin, işçi sağlığını koruma ve trafik kazalarını azaltma konusundaki genel politikanın bir parçası olduğu belirtildi. Ayrıca, komutanlık bu tür faaliyetlere devam edeceğini ve bu bilincin toplumun geneline yayılması için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. - ZONGULDAK