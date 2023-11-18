Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timine Eğitim Verdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı (JAK) Arama Kurtarma Timine; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (DAFAK) "Doğal Afetlerde Arama Kurtarma" kursu verildi.

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında (TTK) Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi ile "Doğal Afet ve Maden Kazalarına Yönelik Arama Kurtarma" konularında söz konusu Arama Kurtarma Timinin eğitim alması sağlandı. Eğitim faaliyeti çerçevesinde ocağın 560 metre altına inilerek ocak tanıtımı, Tahkimat Tanıtımı, Belleme Tahkimatı, Domuz Damı, Kazı Yöntemleri Mortopikör ile Kazı, Ocak Gazları, Tahlisiye Cihaz Tanıtımı, Tahlisiye Cihaz Kuşanılması, Tahlisiye Cihazının Sökülüp Takılması ve İlk Yardım konularında eğitimler gerçekleştirildi. Ocak içerisinde tatbikat gerçekleştirildi.

Eğitim faaliyetinde; öncelikle bölgede oluşabilecek doğal afet ve maden göçüklerinde vatandaşlara daha çabuk ulaşarak, can kaybını en az seviyeye düşürmek, vatandaşlara destek olmak hedeflendi. - ZONGULDAK