Zonguldak İki Branşta Birinci Oldu

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 9-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunlarında, Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Erkek Basketbol ve Kadın Voleybol branşlarında turnuvayı il birincisi olarak tamamladı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, il birincisi olan sporculara teşekkür belgelerini takdim ederek tebrik etti. Şampiyon sporcular, 3-7 Kasım tarihlerinde Bartın'da yapılacak Karadeniz Bölge Şampiyonasında Zonguldak'ı temsil etme hakkı kazandı. - ZONGULDAK