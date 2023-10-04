Zonguldak Hentbol Spor Kulübü Forma ve Kadro Tanıtımı

Zonguldak Hentbol Spor Kulübü'nün forma ve kadroda yer alan oyuncuları ve Zonguldak bölgesinin yöresel yemeklerini Maden Müzesi'nde tanıttılar.

Yeni kurulan ve 2023-2024 sezonunda Türkiye Erkekler Hentbol 2.Lig'inde mücadele edecek olan Zonguldak Hentbol Spor Kulübü'nün yeni sezon oyuncu kadrosu ve formalarını tanıtmak için bir program gerçekleştirdi. Maden Müzesi'nde yapılan programa Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet Karaveli, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Elcab Kablo Yönetim Kurulu ve Kulüp Başkanı Necdet Tıskaoğlu, Gazeteci Cem Küçük, yönetim kurulu üyeleri, protokol üyeleri ve sporcular katıldı. Forma tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Zonguldak Hentbol Kulübü Başkanı Necdet Tıskaoğlu, amaçlarının Zonguldak'ı en iyi şekilde tanıtarak hedeflerinin 3 yıl içinde Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti. Tıskaoğlu Zonguldak'ın tarihi ve kültürel yerlerini tanıtmak için programı Maden Müzesi'nde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar hep bir hedef koyduk. İlk hedefimiz birinci lige, sonra da Süper Lig'e çıkmak. Güçlü bir yönetimimiz var. Bizim olduğumuz yerde başarının olduğunu bildikleri için yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Zonguldak'ta bir farkındalık oluşturmak, şehrimizin kültürel güzelliklerini tanıtmak için bu programı Maden Müzesi'nde gerçekleştirdik. Ben katılan ve bize destek olan Sayın Valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu şehir her şeyin en iyisine layık. Hedefimiz 3 yıl içinde Süper Lige yükselmektir" dedi. Daha sonra söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldaklı gazeteci, Zonguldak Hentbol Kulübü 2. Başkanı Cem Küçük ve Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Sporun Şehrin tanıtımı için çok önemli bir etken olduğunu belirterek hentbol takımını kurarak ilimize yeni bir heyecan yaşatacak olan Necdet Tıskaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından takıma sponsor olan iş insanlarına plaket verildi. Daha sonra kadroda yer alan sporcular ve yeni sezonda sporcuların giyeceği formalar tanıtıldı. Program toplu olarak hatıra resmi çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK