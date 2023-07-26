Zonguldak Basket67 takımı Mihrace'nin formasını askıya aldı

ZONGULDAK - Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın en son Zonguldak Basket67 takımında oynadığı 7 numaralı forması askıya alındı. Kulüp Başkanı Kanat Tan, "En son bizde oynadığı için giymiş olduğu 7 numaralı formayı askıya alıp onun adına formayı bizle beraber her yere getireceğiz" dedi.

Diyarbakır'da trafik kazasında vefat eden basketbol oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın en son oynadığı Zonguldakspor Kadın Basketbol takımının başkanı Kanat Tan, "Zonguldakspor Kadın Basketbol olarak bu sezon birinci lige çıktık. Şampiyon olduk. Sezon içerisinde şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mihrace kızımızı elim bir kazamızda kaybettik. Yönetim kurulu toplantısı sonucunda alınan karara göre, giymiş olduğu 7 numaralı formayı bir sezon boyunca askıya alıp bu sezon kendi formasını yaptırıp içeride, dışarıda tüm maçlarımızda bizimle beraber olacak. Ailesine tüm Zonguldakspor taraftarına, ailesine, tüm taraftarlara baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Başkan Kanat Tan, 7 numaralı formayı askıya aldıklarını ve herhangi bir oyuncuya vermeyeceklerini söyledi. Tan, formayı iç ve dış müsabakalara götürerek Buğdaycı'nın anısını yaşatacaklarını sözlerine ekledi.