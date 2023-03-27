Zlatko Dalic: Dünya Kupası'nda nasıl 3'üncü olduğumuzu siz kendinize sorun

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Bursa 3 milyonluk bir şehir, biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası'nda 3'üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun" dedi.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Bursa 3 milyonluk bir şehir, biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası'nda 3'üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun" dedi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galler ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, 2'nci maçında Bursa'da Türkiye ile karşılaşacak. Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve oyuncu Ivan Perisic, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galler maçına göre Türkiye karşısında kadroda değişiklikler yapabileceklerini belirten Dalic, "Sakat oyuncuların yerine kimin geleceğine son antrenmanla karar vereceğiz. Çünkü Türkiye de Ermenistan'dan yeni geldi. Onların da nasıl bir yorgunlukla karşı karşıya olduğunu bilmiyoruz. Onları da son şekliyle göreceğiz. Biz de illaki değişiklikler olacaktır. Son antrenmana baktıktan sonra isimler belli olacak. Dünya Kupası'ndan sonra düşüş yaşadığımızı düşünmüyorum. Sadece Dünya Kupası'nda bütün oyuncular son dakikaya kadar bizlerle birlikte oldu. Bazılarının kendi kulüpleriyle problemleri oldu. Oradaki enerji burada da gerçekleşecektir. Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu doğrultuda takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonluk bir şehir biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası'nda 3'üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Mücadelenin oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesi teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına açık bölümü ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.