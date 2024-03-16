Üye Girişi
Haberler

Ziya Akçeken: 'Play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz'

Güncelleme:

Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, 'Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz' dedi.

- Ziya Akçeken: "Play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, sahasında Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Ziya Akçeken, maça istedikleri gibi arzulu ve istekli şekilde başlayamadıklarını belirterek, bununla ilgili gerekli analizleri yapacaklarını söyledi. Maçta 2-0 geriye düştükten sonra takımın gerçek kimliğinin ortaya koyduğunu dile getiren Akçeken, peş peşe gelen iki golün ardından devre arasında teknik direktör Serkan Özbalta'nın ikazıyla birlikte ikinci yarıya daha iyi başladıklarına dikkat çekti.

"Hepsi de mücadeleci bir oyun ortaya koydular"

Yaptıkları hamlelerle birlikte üçüncü golü bulduklarını hatırlatan Akçeken, "Daha sonra oyuna aldığımız yardımcı oyuncularla birlikte daha coşkulu yağmur nedeniyle daha mücadeleci bir oyun vardı. ve hepsi de mücadeleci bir oyun ortaya koydular. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır. Maçın başı istediğimiz gibi geçmedi. Geçen hafta kazanılan bir Eyüp galibiyeti vardı. Futbolcularımızda acaba onun verdiği bir rehavet mi vardı bilmiyoruz. Gerekli analizleri yapacağız. Ama oyuncularımızın iki golün ardından ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizi gidereceğiz"

Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Akçeken, "Milli araya gireceğiz. Eksiklerimizi gidereceğiz. Son 7 hafta. Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Mayısın sonunu düşünmeden her hafta aynı ciddiyette hazırlıklarımızı yapacağız. Günün sonunda ne olacağını Allah bilir. Hedefimiz play-off'taki yerimizi garantilemek. Bu maç o yüzden önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti Çorum FAK ailesi ve Çorumlulara armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisa Çorum Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title