Zişan Koparan Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Zişan Koparan Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Ankara ilinde 2-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonaya 75 ilden 900'ün üzerinde kulüp ve yaklaşık 5.000 sporcu katıldı. Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonasında Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Zişan Koparan 50 kg'da 220 rakip arasında 8 maç kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Taekwondo İl Temsilcisi Emine İpek yaptığı açıklamada; "Şampiyon sporcumuzu yetiştiren Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörümüz Sayın Rıdvan Kurt hocamıza bize bu gururu yaşatmaya sebep olduğu ve emeklerinden dolayı, Şampiyonaya katılmamızda maddi manevi desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürüm Sayın Musa Kazım Açıkbaş'a ve Kıymetli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ailesi olarak Spor Hizmet Müdürüm, Şube Müdürlerime, şampiyonada emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA