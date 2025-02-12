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Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi

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Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımların kadro değeri de güncellendi. Yaptığı takviyelerle değerini en fazla yükselten takım, yüzde 21'lik artışla RAMS Başakşehir oldu.

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından takımların kadro değerlerini güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte değerini en çok yükselten takım dikkat çekti.

DEĞERİNİ EN ÇOK YÜKSELTEN TAKIM RAMS BAŞAKŞEHİR

Yapılan kadro güncellemesinin sonrasında göze çarpan takım RAMS Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler, değerini yüzde 21 arttırarak en çok değer kazanan Süper Lig ekibi oldu.

SÜPER LİG'DE EN DEĞERLİ 10 TAKIM

Süper Lig'de güncel olarak en değerli ilk 10 takım şöyle;

  1. Galatasaray : 278 milyon euro
  2. Fenerbahçe : 254 milyon euro
  3. Beşiktaş : 120 milyon euro
  4. Trabzonspor : 96 milyon euro
  5. RAMS Başakşehir: 56 milyon euro
  6. Rizespor: 39 milyon euro
  7. Göztepe: 33 milyon euro
  8. Kasımpaşa: 32 milyon euro
  9. Samsunspor : 29 milyon euro
  10. Eyüpspor : 25 milyon euro
Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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