Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında 2 puan bırakmasının ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu. 28. haftanın tamamlanmasıyla milli araya girilirken, Ünlü veri sitesi EuroClubIndex, 28. haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Güncelleme sonrasında zirvedeki farkı dikkat çekti.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

EuroClubIndex'in son güncellemesine göre Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı. Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.

AVRUPA BİLETİ ALANLAR

Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi. Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı tahmini yapıldı.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA BÜYÜK FARK

Fenerbahçe'nin ligi 88 puanla ikinci bitireceği tahmin edilirken, Galatasaray'ın 93 puanla şampiyon olacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak görülürken, sarı-lacivertliler için ise bu oranı yüzde 9.6 oldu.