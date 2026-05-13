Futbol: Ziraat Türkiye Kupası yarı final
Eryaman Statı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor'un ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da önemli fırsatlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Diabate, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan, Furkan Ayaz Özcan
Trabzonspor: Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu
Sarı kartlar: Dk. 19 Samed Onur (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 30 Bouchouari (Trabzonspor)
13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.
37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
