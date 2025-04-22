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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Galatasaray Rahat Bir Oyunla Önde

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray, Konyaspor'u 2-0 geride bıraktı. İlk yarıda Victor Osimhen ve Lucas Torreira'nın golleriyle üstünlük sağladı.

- Ziraat Türkiye Kupası : Konyaspor : 0 - Galatasaray : 2 (İlk yarı)

KONYA - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Mertens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Sallai'yi ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda topa dokunamadığı pozisyonda top kaleci Deniz'de kaldı.

21. dakikad Yusuf Erdoğan'ın derinlemesine pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Günay başarılı oldu.

25. dakikada Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içerisinde gönderdiği ortada Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Mertens'in pasına hareketlenen Osimhen ceza alanına girerken kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz topu kornere çeldi.

41. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'in çeldiği top Lucas Torreira'nin önünde kalırken, Torreira'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Slowik, Yasir Subaşı, Pedrinho, Aleksic, Prip, Kaan Akyazı, Bazoer, Umut Nayir, Bjorlo, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Galatasaray: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Victor Osimhen (dk. 25), Lucas Torreira (dk. 41) (Galatasaray)

Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor
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