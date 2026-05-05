Futbol: Ziraat Türkiye Kupası yarı finali
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, Beşiktaş'ın Toure ile direkten dönen bir topu oldu.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Oh
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Bardhi, Muleka
Sarı kartlar: Dk. 36 Agbadou ve Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 42 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
