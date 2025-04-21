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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçları Başlıyor

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Diğer karşılaşmada Trabzonspor, Göztepe ile karşılaşacak. Maç programı belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, yarın ve perşembe günü oynanacak.

Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

24 Nisan Perşembe:

20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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