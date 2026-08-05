Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 Sezonu Tarihleri Açıklandı

2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri; 5. eleme Ttru müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı