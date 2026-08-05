Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 Sezonu Tarihleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda eleme usulüyle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihlerini belirledi. Yarı final hariç tüm turlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. 5. eleme turu müsabakaları, takımların UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre 15-16-17 Aralık veya 22-23-24 Aralık tarihlerinde oynanabilecek.
2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
"6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri; 5. eleme Ttru müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir."