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Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon başladı

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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu ilk gününde 2 maç oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu ilk gününde 2 maç oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan karşılaşmalarda 1923 Afyonkarahisar ile Söke 1970 Spor, rakiplerini eleyerek tur atladı. Bu turda 40 takım mücadele ediyor. Türkiye Kupası'nda yarın 16 karşılaşma oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1923 Afyonkarahisar: 2 - Ürgüpspor: 1

Altay: 2 - Söke 1970 Spor: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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