Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında Kocaelispor evinde Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk saniyelerinde yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu.

26. SANİYEDE KIRMIZI KART

Ev sahibi Kocaelispor'un futbolcusu Barış Alıcı, 26. saniyede oyun dışı kaldı. Maçın 26. saniyesinde yaptığı faulün ardından mücadelenin hakemi 40. saniyede Barış Alıcı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. Barış'ın gördüğü kırmızı kart Türkiye Kupası tarihinin en erken kırmızı kartlarından oldu.

REKOR SERKAN KIRINTILI'DA

Barış Alıcı, Türk Futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından birisini görmüş oldu. Bu alanda rekor ise Serkan Kırıntılı'ya ait. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde atılan ev sahibi takımın kalecisi Serkan Kırıntılı, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını görmüştü.