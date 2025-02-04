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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

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Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında Kocaelispor, Sivasspor'u ağırladı. Ancak maçın ilk saniyelerinde yaşanan bir olay, tarihe geçti. Kocaelispor'un futbolcusu Barış Alıcı, maçın 26. saniyesinde yaptığı faul sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu durum, Türkiye Kupası tarihinin en erken kırmızı kartı olarak kaydedildi.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında Kocaelispor evinde Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk saniyelerinde yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu.

26. SANİYEDE KIRMIZI KART

Ev sahibi Kocaelispor'un futbolcusu Barış Alıcı, 26. saniyede oyun dışı kaldı. Maçın 26. saniyesinde yaptığı faulün ardından mücadelenin hakemi 40. saniyede Barış Alıcı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. Barış'ın gördüğü kırmızı kart Türkiye Kupası tarihinin en erken kırmızı kartlarından oldu.

REKOR SERKAN KIRINTILI'DA

Barış Alıcı, Türk Futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından birisini görmüş oldu. Bu alanda rekor ise Serkan Kırıntılı'ya ait. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde atılan ev sahibi takımın kalecisi Serkan Kırıntılı, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını görmüştü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEr Di :

Gaziantepli oyuncunun yaptığı hareketin aynısı. Yan hakem gördü yüz ifadesine bakabilirler. Ama uyarmıyor. Bunda art niyet ararım arkadaş.

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

kırmızı kart dışında 1,sakatladığı adamın maaşını bundan almak lazım 2,ayrıca yüklü ceza verilmesi lazım, futbol oynayamak için sahada olduğunu unutmuş kontrolsüzce dalmış, ayağı kırılsa belki de futbol hayatı bitecek. cezalar az olursa aynı şeyi herkes yapar gocunmadan devam edilir.

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Haber YorumlarıKadir Bilgehan Bilgili:

Doğru karar tebrikler.

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