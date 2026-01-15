Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Erzurumspor FK, Rizespor'u 2-0 yenerek sürprize imza attı. Goller Eren Tozlu ve Salih Sarıkaya'dan gelirken, Erzurumspor puanını 3'e çıkardı, Rizespor 3 puanda kaldı.

  • Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
  • Erzurumspor FK'nin golleri 42. dakikada Eren Tozlu ve 54. dakikada Salih Sarıkaya'dan geldi.
  • Erzurumspor FK, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti; Çaykur Rizespor 3 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup olarak grupta kritik bir kayıp yaşadı. Erzurum ekibi, aldığı galibiyetle puanını 3'e yükseltirken Rizespor 3 puanda kaldı.

MAÇ ERZURUMSPOR'UN

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Erzurumspor FK, ilk yarının son bölümünde bulduğu golle öne geçti. 42. dakikada Eren Tozlu'nun golüyle skor 1-0 olurken, ikinci yarıda Salih Sarıkaya 54. dakikada farkı ikiye çıkardı ve mücadele 2-0 sona erdi.

GOLLER TOZLU VE SARIKAYA'DAN

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Eren Tozlu ve 54. dakikada Salih Sarıkaya'dan geldi. Rizespor ise 90 dakika boyunca skora denge getirecek golü bulamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! Motokuryeler kazan kaldırdı
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! Motokuryeler kazan kaldırdı
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu