Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup olarak grupta kritik bir kayıp yaşadı. Erzurum ekibi, aldığı galibiyetle puanını 3'e yükseltirken Rizespor 3 puanda kaldı.

MAÇ ERZURUMSPOR'UN

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Erzurumspor FK, ilk yarının son bölümünde bulduğu golle öne geçti. 42. dakikada Eren Tozlu'nun golüyle skor 1-0 olurken, ikinci yarıda Salih Sarıkaya 54. dakikada farkı ikiye çıkardı ve mücadele 2-0 sona erdi.

GOLLER TOZLU VE SARIKAYA'DAN

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Eren Tozlu ve 54. dakikada Salih Sarıkaya'dan geldi. Rizespor ise 90 dakika boyunca skora denge getirecek golü bulamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek.