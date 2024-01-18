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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Sivasspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Sivasspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahası içi sol tarafında verkaç yapan Burak Kapacak topu Ziya Erdal ile buluşturdu. Ceza sahası yayında Ziya Erdal düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada Ziya Erdal'ın ara pasında ceza sahası içerisinin solunda topla buluşan Burak Kapacak, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmanın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluşsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

50. dakikada kendi yarı sahası içerisinde topla buluşan Emre Gökay topu rakip yarı alanına kadar sürdü. İkili mücadele sonrası yere düşen Gökay'ın ardından topu Koita kaptı. Koita düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

52. dakikada sağ taraftan gelişen atak sonrası topu alan Dembele, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

65. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı penaltı sonrası topun başına geçen Dembele meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

81. dakikada Modou Barrow'un pası sonrası topu alan Manaj, ceza sahasının sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Abdulkadir Parmak (Alaaddin Okumuş dk. 86), Burak Kapacak (Emrah Başsan dk. 60), Emre Gökay (Modou Barrow dk.73), Poungouras, Fode Koita, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar (Hakan Arslan dk. 60), Eren Kaya (Manaj dk. 60), Murat Paluli

Yedekler: Erhan Erentürk, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha, Mustafa Özbay

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Muharrem Cinan, Mert Kula, Camara, Nyarko, Mikail Okyar (Uğur Akdemir dk. 66), Erkan Eyibil (Şahverdi Çetin DK.46), Bahardır Yıldırım (Selim Ilgaz dk. 89), Orhan Nahırcı, Ahmet Yazar (Innocent dk. 46), Selom Mayı (Dembele dk. 46)

Yedekler: Batuhan Ataç, Halil Fatih, Enginalp Yamaç, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Goller: Ziya Erdal (dk. 10), Koita (dk. 50), Manaj (dk. 81) (Sivasspor), Dembele (dk. 52, dk. 65 pen.) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ahmet Yazar, Nyarko, Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü), Modou Barrow (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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