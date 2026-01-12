Haberler

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'u ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Boluspor ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 15.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında RAMS Başakşehir, yarın Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Burak Olcar yönetecek.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, A Grubu'nda oynadığı ilk maçta son şampiyon Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Boluspor ise sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
