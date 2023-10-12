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Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazarspor, Silifke Belediyespor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Pazarspor, konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta goller Talha Enes Dege tarafından atıldı.