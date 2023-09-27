Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazarspor, Gümüşhanespor'u mağlup ederek tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Pazarspor, Gümüşhanespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Oğuzhan Eskiköy ve Ahmet Can Göngör'ün attığı gollerle Pazarspor galip geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Pazarspor sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Mertcan Erölmez, Vedat Güneş, Mehmet Sonay
Pazarspor: Halil Kaşlı, Fatih Cin, Abdurrahman Ayhanoğlu, Ensar Çavuşoğlu,Vehbi Furkan Yıldırım, Oğuzhan Eskiköy, Yakup Can Gamsız, Yusuf Ensar Poyrazlı, Mehmetcan Güngör, Berk Zereman, Alperen Aşkın Erol
Yedekler: Emirhan Ayarcı, Emre Turan, Göktuğ Yılmaz, Esat Kabahel, Ahmet Can Arık, Aykut Civelek, Efe Taylan, Emircan Bayrakdar, Talha Enes Dege
Teknik Direktör: Kadir Kar
Gümüşhanespor: Erdoğan Açar, Osman Keçelioğlu, Amed Öncel, Can Aksoy, Hüseyin Yıldız, Ayhan Gürbüz, Erdem Can Polat, Nebi Tiryakioğlu, Sertan İrkilmez, Hakan Öztürk
Yedekler: Emre Ezen, Ertunç Yasin Güdü, Atilla Karaca, Azmi Gürer, Batuhan Eren, Emirhan Özkan, Osman Can Kömürcü, Batuhan Uçan, Emre Kömürcü, Ali Kılıç
Teknik direktör: Ahmet Özen
Goller: Oğuzhan Eskiköy (dk. 37), Ahmet Can Göngör (dk. 57) (Pazarspor)
Kırmızı Kart: Osman Keçelioğlu (dk. 89) (Gümüşhanespor) - RİZE