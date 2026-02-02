Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Müsabakalar arasında Iğdır FK ve Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum FK gibi takımlar yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Burak Olcar

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü