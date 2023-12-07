Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü İskenderunspor'u mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Chatzigiovanis'in attığı gollerle galip gelen MKE Ankaragücü, tur atlayan taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Atakan Rıdvan Çankaya, Mert Çetin, Kitsiou (Cephas dk. 70), Hanousek, Dokanovic (Moreira dk. 46), Tuna Türkmen (Hayrullah Bilazer dk. 46), Chatzigiovanis (Ali Kaan Güneren dk. 85), Rodrigues, Macheda (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Bajic
Yedekler: Doğukan Kaya, Mujakic, Astanakulov, Alperen Kuyubaşı, Enes Tepecik
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
İskenderunspor: Burak Çapkınoğlu, Bertul Kocabaş, Çağtay Kurukalıp, Ali Keten, Kutay Yokuşlu, Kaan Yüksel, Timur Temeltaş (Göktan Işılak dk. 76), Muhammed Demirci (Süleyman Güneş dk. 76), Hamza Küçükköylü (Artun Akçakın dk. 70), Ahmet Sivri (Buğra Çağlıyan dk. 85), Ömer Kuşan
Yedekler: Onur Can Özdemir, Eren Tokat, Ahmet Devret, Onur Ural, Emirhan Bayrak, Abdurrahman Canlı
Teknik Sorumlu: Koray Palaz
Goller: Bajic (dk. 16), Efkan Bekiroğlu (dk. 68), Chatzigiovanis (dk. 75) (MKE Ankaragücü), Kutay Yokuşlu (dk. 22) (İskenderunspor)
Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü) - ANKARA