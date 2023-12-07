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Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü İskenderunspor'u mağlup etti

7 Aralık 2023 19:05 Son Güncelleme: 19:07 Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Chatzigiovanis'in attığı gollerle galip gelen MKE Ankaragücü, tur atlayan taraf oldu.