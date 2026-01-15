Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek A Grubu'nda zirveyi korurken; Samsunspor, Aliağa Futbol'u 6-2 yenerek B Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. C Grubu'nda Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek, 6 puanla zirvedeki yerini korudu. B Grubu'nda da Samsunspor, konuk olduğu Aliağa Futbol'u 6-2 yenerek 6 puana ulaştı ve averajla liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı. C Grubu'nda ise Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek 6 puanla en üst sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:
A Grubu:
Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-2
RAMS Başakşehir-Boluspor: 2-1
Fethiyespor-Galatasaray: 1-2
İstanbulspor-Trabzonspor: 1-6
B Grubu:
Aliağa Futbol-Samsunspor: 2-6
Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-1
ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2
C Grubu:
Gaziantep FK-Kocaelispor: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: 0-1
Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0
Puan durumu
Kupada ikinci hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|2.CORENDON ALANYASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|3.TRABZONSPOR
|2
|1
|0
|1
|6
|2
|4
|3
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|5.FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|6.BOLUSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|7.FETHİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|8.İSTANBULSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
B Grubu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAMSUNSPOR
|2
|2
|0
|0
|8
|3
|5
|6
|2.GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|3.TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|4.İKAS EYÜPSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|6.ALİAĞA FUTBOL
|2
|0
|1
|1
|4
|8
|-4
|1
|7.SİPAY BODRUM FK
|2
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|0
|8.HESAP.COM ANTALYASPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|3
|3.KOCAELİSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|4.ERZURUMSPOR FK
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|5.FENERBAHÇE
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|7.GAZİANTEP FK
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0