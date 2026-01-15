Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek A Grubu'nda zirveyi korurken; Samsunspor, Aliağa Futbol'u 6-2 yenerek B Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. C Grubu'nda Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı.

A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek, 6 puanla zirvedeki yerini korudu. B Grubu'nda da Samsunspor, konuk olduğu Aliağa Futbol'u 6-2 yenerek 6 puana ulaştı ve averajla liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı. C Grubu'nda ise Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek 6 puanla en üst sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

A Grubu:

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-2

RAMS Başakşehir-Boluspor: 2-1

Fethiyespor-Galatasaray: 1-2

İstanbulspor-Trabzonspor: 1-6

B Grubu:

Aliağa Futbol-Samsunspor: 2-6

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

C Grubu:

Gaziantep FK-Kocaelispor: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: 0-1

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0

Puan durumu

Kupada ikinci hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY22003126
2.CORENDON ALANYASPOR21103214
3.TRABZONSPOR21016243
4.RAMS BAŞAKŞEHİR 21012203
5.FATİH KARAGÜMRÜK20202202
6.BOLUSPOR201112-11
7.FETHİYESPOR201112-11
8.İSTANBULSPOR 201116-51

B Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAMSUNSPOR22008356
2.GENÇLERBİRLİĞİ22004226
3.TÜMOSAN KONYASPOR22003126
4.İKAS EYÜPSPOR21013303
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK201134-11
6.ALİAĞA FUTBOL 201148-41
7.SİPAY BODRUM FK200235-20
8.HESAP.COM ANTALYASPOR200202-20
C Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.22005146
2.ÇAYKUR RİZESPOR 21015413
3.KOCAELİSPOR21013213
4.ERZURUMSPOR FK21013303
5.FENERBAHÇE 21012203
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ210134-13
7.GAZİANTEP FK210135-23
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 200214-30

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap