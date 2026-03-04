Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Antalyaspor-Samsunspor maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Eyüpspor-Konyaspor maçında Davut Dakul Çelik, Aliağa Futbol-Gençlerbirliği maçında Erdem Mertoğlu ve Bodrum FK-Iğdır FK maçında Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

20.30 Hesap.com Antalyaspor- Samsunspor : Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay

Kaynak: AA / Emrah Oktay
