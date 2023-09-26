Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947 tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Edirnespor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geldi. Çorluspor 1947, 2-1'lik skor ile Edirnespor'u mağlup ederek tur atladı.