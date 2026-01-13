Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Corendon Alanyaspor sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Akdeniz ekibi dengeli geçen ilk yarının 16'ncı dakikasında Hadergjonaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'ten Fofana'nın 28'inci dakikada attığı golle maça denge geldi: 1-1. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda Fatih Karagümrük, ceza sahası içerisinde Alanyaspor'dan Fatih Aksoy'un eline çarpan topta penaltı kazandı. 59'uncu dakikada Fofana penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Alanyaspor'da Duarte'nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi üzerine maçtaki ikinci penaltı kararı çıktı. 73'üncü dakikada Hadergjonaj'ın kullanığı penaltıyla skora yeniden denge geldi: 2-2. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı.