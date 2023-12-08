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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Bu turda Beşiktaş-Eyüpspor, Fenerbahçe-Adanaspor, Galatasaray-Ümraniyespor ile Trabzonspor ise Manisa FK ile mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. 4. tur eşleşmelerinde galip gelerek bir üst tura çıkmaya hak kazanan 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım kurada yer aldı.

32 TAKIM KATILDI

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

  • Beşiktaş-Eyüpspor
  • Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
  • Başakşehir-Boluspor
  • Alanyaspor-Samsunspor
  • Sivasspor-Keçiörengücü
  • Fenerbahçe-Adanaspor
  • Galatasaray-Ümraniyespor
  • Gaziantep FK-Bodrumspor
  • Ankaragücü-Çaykur Rizespor
  • Kasımpaşa-Bandırmaspor
  • Hatayspor-Sakaryaspor
  • Kayserispor-Gençlerbirliği
  • Konyaspor-Göztepe
  • Adana Demirspor-Erzincaspor
  • Trabzonspor-Manisa FK

Maçlar; 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Türkiye Kupası Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

Fener yine karavana çekmiş. Rakibi Adana güçlü. Cimbom Kupayı alır.

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csd zbn:

bikere futbol gelişsin diyen binlerce yorumcu bu maçları zayıf takımın sahasında oynatacaksın desenize diyemesiniz hepiniz nemalanacaksınız bir göle binlerce yorumcu trt maçı göster geç ne yorumu zaten görüyoz

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